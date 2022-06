Finalissima: presentano Tardelli e Zanetti. Si ricordano Rossi e Maradona

TORINO - La Finalissima di stasera a Wembley tra Italia e Argentina - campioni d'Europa contro campioni del Sud America - sarà presentata da Marco Tardelli e Javier Zanetti come guest star. Sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi e Diego Maradona. Appariranno messaggi di pace in cirillico e inglese a bordo campo, in spagnolo e italiano sui maxi schermi. Lo stadio sarà completo: 87 mila spettatori. Sono 203 i media accreditati e 45 i broadcaster. In caso di parità si andrà subito ai rigori.