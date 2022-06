Svolta Fifa: Var e arbitri donne al Mondiale femminile U20

La FIFA ha ufficializzato due novità che rappresentano importanti svolte in prospettiva per tutto il calcio mondiale: per la prima volta, infatti, la tecnologia Var verrà utilizzata in una competizione giovanile della FIFA. Accadrà al Mondiale femminile Under 20, che si giocherà in Costa Rica dal 10 al 28 agosto. E in questa competizione, ecco la seconda svolta, tutti gli arbitri saranno donne. Nello specifico: 13 arbitri, 27 assistenti, 14 membri della squadra Var. Il Mondiale è in programma dal 10 al 28 agosto 2022 nelle città di Alajuela e di San Jose dove si disputerà la finale allo Estadio Nacional de Costa Rica.