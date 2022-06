Baggio: "Juve? Vincere per nove anni di fila non capita per caso"

FIUMICINO (ROMA) - "Quest'anno lo scudetto è stato interessante fino all'ultimo grazie a Milan e Inter: entrambe meritavano di vincerlo. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche il Napoli, che ha perso Osimhen per diversi mesi. Senza questo problema non so come sarebbe finita. La Juventus? È giusto che respiri un po'. Vincere per nove anni di fila non capita per caso". Sono le parole di Roberto Baggio a margine del taglio del nastro del nuovo volo ITA Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires. Il Divin Codino volerà in Argentina con il nuovo Airbus A350 di Ita a lui dedicato per la serie degli aerei con la livrea azzurra che omaggia i campionissimi dello sport italiano. "Sono emozionato ed orgoglioso nel volare questa sera sull'aereo Ita dedicato a me: quando l'ho saputo due mesi fa pensavo fosse uno scherzo del mio agente Vittorio Petrone. Ho visto oggi l'aereo per la prima volta con la scritta del mio nome e non si può nemmeno spiegare l'emozione. Ora torno in Argentina dopo tre anni che ci manco: un legame forte per un luogo che mi ha affascinato trenta anni fa per i suoi colori, la sua gente, la storia".