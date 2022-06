Nations League, Olanda a valanga sul Belgio: gol di Dumfries. Francia ko

Parte il gruppo 1 della Nations League A: inaspettata sconfitta casalinga per la Francia, battuta 2-1 dalla Danimarca (doppietta dell'ex attaccante del Parma Cornelius, che ribalta l'iniziale rete siglata da Benzema). Danesi in testa con l'Austria che si impone 3-0 (in gol Arnautovic) sul campo dell'Austria. Nel gruppo 4 (che ieri era partito con il successo della Polonia sul Galles), il Belgio crolla in casa con l'Olanda: 1-4, con rete di Dumfries.

Nations League, tutti i risultati

Francia ko: Dumfries e Arnautovic trascinano Olanda e Austria

Francia e Danimarca sono protagonisti di una sfida divertente e ricca di palle gol. La Danimarca parte forte e sfiora il gol dopo 14 minuti con Mahele. L'atalantino colpisce il palo dopo una bella azione personale. Al 16' rete annullata a Benzema per fuorigioco, mentre Mbappè, a fine primo tempo va vicinissimo al vantaggio, con un bolide respinto da Schmeichel. La ripresa inizia senza Mbappè, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio. Al sesto del secondo tempo la Francia sblocca il risultato: Benzema chiude con un bel diagonale un'azione personale. La Danimarca reagisce e trova il pareggio con Cornelius. L'ex attaccante di Atalanta e Parma (entrato da pochi minuti in campo), batte Lloris e nel finale trova anche la rete del definitivo 2-1. L'Austria batte nettamente la Croazia, con un secco 3-0 esterno. Arnautovic sbocca il risultato al 41' del primo tempo: il centravanti del Bologna supera in dribbling due avversari e da fuori area insacca con un tiro preciso. Nel secondo tempo tremendo uno-due degli ospiti, che al nono raddoppiano con Gregoritch e all'undicesimo trovano anche la terza rete con Sabitzer. Olanda a valanga sul Belgio. I padroni di casa sfiorano la rete con Castagne: l'ex atalantino dopo sette minuti colpisce il palo. Al 27' Lukaku lascia il campo per infortunio dopo uno scontro con Akè L'Olanda risponde con Berghuis e Bergwijn e al 41' va in vantaggio: Bergwijn riceve da de Jong e da sotto misura insacca. Al sesto della ripresa gli uomini di Van Gaal trovano il raddoppio, grazie ad una bella giocata di Depay. Passano dieci minuti e Dumfries, con un tiro preciso che si insacca nell'angolino basso di Mignolet, trova anche la terza rete. Al 21' arriva anche il gol del 4-0, con Depay che sigla la sua doppietta. Nel finale gol della bandiera di Batshuayi.

Francia-Danimarca, tabellino e statistiche

Croazia-Austria, tabellino e statistiche

Belgio-Olanda, tabellino e statistiche

Nations League C, Kazakistan e Slovacchia ok

Nella Nations League C il Kazakistan si impone 2-0 contro l'Azerbaigian, grazie alla doppietta (entrambi i gol segnati nella ripresa) di Aymbetov. La Slovacchia di Skriniar e Lobotka si impone in Bielorussia, grazie alla rete siglata da Suslov

Kazakistan-Azerbaigian, tabellino e statistiche

Bielorussia-Slovacchia, tabellino e statistiche

Nations League D, vittorie per Lettonia e Moldavia

Lettonia e Moldavia guidano la classifica del girone 1 della Nations League D. La Lettonia sconfigge 3-0 l' Andorra, mentre la Moldavia espugna il campo del Liechtenstein con un netto 2-0.

Lettonia-Andorra, tabellino e statistiche

Liechtenstein-Moldavia, tabellino e statistiche