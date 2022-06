Tevez, addio al calcio: "Senza mio padre non ha più senso giocare"

BUENOS AIRES (Argentina) - A 12 mesi dalla sua ultima partita ufficiale Carlos Tevez si arrende e dice addio al calcio. L'Apache, che tra il 2013 e il 2015 ha vestito la maglia della Juve vincendo due scudetti da protagonista, ha annunciato la sua scelta all'emittente argentina America Tv: "Sono in pensione, lo confermo. Ho smesso di giocare perché ho perso il mio più grande tifoso e anche gli stimoli", le parole dell'ormai ex attaccante argentino, che fa riferimento alla morte del padre Segundo, avvenuta lo scorso anno.

Tevez spiega l'addio

"Questo ultimo anno è stato molto difficile, perché mio padre è morto - spiega Tevez, che ha 38 anni - un giorno mi sono alzato e ho detto a Vanessa (sua moglie, n.d.r.): 'Non gioco più'. Poi ho chiamato Adrian Ruocco (il suo agente, n.d.r.) e gli ho detto: 'Senti, non giocherò più. Mi fermo'. Ho chiamato Riquelme (vicepresidente del Boca Juniors, n.d.r.) e gli ho spiegato: 'Domani ho bisogno che il club faccia una conferenza stampa'. Non ho più giocato e la mia famiglia ha capito che non avrei ripreso a farlo". Tevez ha chiuso la carriera nel Boca Juniors, con cui ha giocato tra il 2018 e il 31 maggio 2021, giorno della sua ultima gara ufficiale. La scelta è fatta senza rimpianti: "Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari - conclude Tevez - ho avuto tante offerte ma ci sono stati cambiamenti molto importanti per la mia famiglia. Da giocatore ho dato tutto quello che avevo. Sono più che sereno". Nella sua luminosa carriera, Tevez ha vestito le maglie anche di Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Shanghai Shenhua. Con la nazionale argentina ha collezionato 76 presenze e 13 gol.