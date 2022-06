Che spavento per l'ex Milan Alex: impiantato un bypass cardiaco

Alex, ex difensore di Psg e Milan, è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore per risolvere un problema piuttosto delicato. Il brasiliano, infatti, aveva quattro vene ostruite e per tale ragione è stato necessario installare un bypass cardiaco. L'ex difensore, ora 39enne - ne compità 40 il prossimo 17 giugno -, ha lasciato il mondo del calcio giocato nel 2016, proprio dopo l'avventura in rossonero. La notizia del suo problema al cuore ha fatto preoccupare tutti gli appassionati che, prontamente, Alex ha voluto rassicurare attraverso un videomessaggio diffuso sui canali ufficiali del Santos, club che lo ha lanciato nel grande calcio: "Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l'unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni".