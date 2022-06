Piqué e Shakira si lasciano dopo 12 anni: il comunicato

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato di essere in procinto di separarsi dopo dodici anni. In una dichiarazione congiunta la coppia ha spiegato i motivi della scelta: "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione", si legge nel comunicato diffuso dall'agenzia di comunicazione del cantante. Con l'approvazione del calciatore del Barça.