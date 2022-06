Italia, "fuga da Coverciano": è polemica tra Figc e Lega

ROMA - E' guerra totale tra Figc e Lega sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio: "Esprimiamo stupore per l'ennesimo tentativo da parte della Federazione di screditare, e di conseguenza danneggiare, i club di Serie A in un momento in cui, riprendendo le parole che lo stesso presidente Gravina ha pronunciato oggi, si dovrebbe essere uniti".