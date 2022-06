L'Ungheria ci ricasca: fischiato il "Black lives matter"

BUDAPEST (Ungheria) - Prima del calcio d'inizio del match di Nations League contro l'Ungheria, i giocatori inglesi sono stati fischiati e fatti oggetto di ululati dal pubblico della Puskas Arena appena si sono inginocchiati in segno di solidarietà verso il movimento "Black Lives Matter" . Ci casca ancora l'Ungheria, non nuova ad "esibizioni" del genere: il match di questa sera avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse per i tre turni di squalifica inflitti dall'Uefa ai magiari dopo gli stessi episodi riscontrati durante le partite di Euro 2020 e dello scorso 2 settembre nel corso delle qualificazioni mondiali, quando a Raheem Sterling e Jude Bellingham erano stati 'dedicati' ululati e versi di scimmia.

Southgate senza parole: "Fatico a capire"

Oggi a Budapest c'erano 34mila persone, in maggioranza bambini, perché la federcalcio ungherese aveva deciso di aprire gratuitamente le porte della Puskas Arena agli Under 14 ma il risultato è stato lo stesso, con fischi e ululati razzisti. Sconsolato, non solo per la sconfitta il tecnico britannico Southgate: "Non riesco proprio a capire perché abbiano voluto commentare con ululati il nostro gesto, con il quale cerchiamo di educare le persone nel mondo. Ma forse i bambini sono stati influenzati dagli adulti. Ora l'Uefa dica qualcosa".