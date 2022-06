Promessa mantenuta: Ronaldo intraprende il Cammino di Santiago

VALLADOLID (Spagna) - Ronaldo percorrerà il Cammino di Santiago in bicicletta "causa" la promozione del suo Real Valladolid . Il Fenomeno, presidente del club spagnolo, aveva promesso che in caso di promozione nella Liga dei "Los Albivioletas" avrebbe intrapreso lo storico itinerario e così ha fatto: partenza dallo stadio Nuevo José Zorilla per le sei tappe (da 50 chilometri) che lo porteranno a Santiago de Compostela.

Ronaldo: "È cambiata la filosofia del club"

Ronaldo ha scelto una bicicletta elettrica per questa sua nuova avventura anche perché non vanta una condizione fisica delle migliori, ma tutto passa in secondo piano come dichiarato a Mundo Deportivo: "Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all'inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club - aggiunge - Il gol a Compostela è famoso, ma il Cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare".