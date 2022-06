Il Ghana non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Centrafricana nella gara valida per qualificazioni alla Coppa d'Africa, ma mantiene il primato nel girone E con 4 punti. Titolare e in campo per tutta la partita il romanista Felix Afena-Gyan. Nell'altro match dello stesso gruppo anche Madagscar e Angola pareggiano 1-1. Nel girone J Botswana-Tunisia finisce senza gol, mentre il Malawi vince 2-1 contro l'Etiopia (gruppo D).