Manita Messi, l'Argentina travolge l'Estonia. Colombia ok senza Cuadrado

PAMPLONA (Spagna) - E' Messi show nell'amichevole che l'Argentina vince con un netto 5-0 contro l'Estonia. La manita è tutta a firma del numero 10 che regala ai tifosi dell'albiceleste una partita perfetta. La Pulce inizia lo spettacolo al 9' con un calcio di rigore per poi trovare il raddoppio, su assist del Papu Gomez, a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa l'opera non è completa e la stella del Psg cala subito il tris al minuto 47' battendo senza problemi il portiere avversario con un tocco sotto; stessa storia al 71' con il poker mentre il pokerissimo arriva 5' minuti più tardi con il più facile dei gol a porta spalancata. Una notte magica per l'argentino che vuole stupire con la sua Nazionale. Resta per tutti e 90 i minuti in panchina Di Maria, mezz'ora invece per Dybala entrato al posto di Correa.