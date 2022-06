Nations League, super Ronaldo trascina il Portogallo. Frena la Spagna di Morata

Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo contro la Svizzera. L'ex juventino segna una doppietta, si vede annullare una rete per fuorigioco e propizia il gol di William Carvalho, per il 4-0 finale che consente ai lusitani di agganciare la Repubblica Ceca in vetta alla classifica del gruppo 2. Gli uomini di Silhavy vengono raggiunti in extremis dalla Spagna (2-2). Haaland segna una splendida doppietta che permette alla Norvegia di battere in trasferta la Svezia 2-1. Milinkovic Savic trascina la Serbia nel 4-1 contro la Slovenia. Ottima la prova di Kvaratskhelia: il nuovo acquisto del Napoli segna un gol e propizia un assist per la netta vittoria della Georgia contro la Bulgaria (2-5).