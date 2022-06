"Vai a giocare alla Juve?", Di Maria risponde così

TORINO - Angel Di Maria non dissolve i dubbi circa il suo futuro: dopo l'addio al Psg il talento argentino, obiettivo di mercato della Juve, non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione. Intervistato da TyC Sports, El Fideo ha infatti confermato che il suo pensiero è adesso solo per la nazionale Albiceleste: "Non ho nulla in testa, l'ho detto l'altro giorno. La mia testa è sulla nazionale. Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro. Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo vedremo". Sull'esperienza terminata al Psg ha invece affermato: "Sarei rimasto volentieri. C'erano questi due anni di contratto che ballavano, già a gennaio avevo comunicato la mia intenzione di restare al Psg. Ci saranno tanti giocatori che lasceranno il Paris, con me è stato facile. Se mi ha fatto male? Un po' sì, ma mi ha dato una notte speciale".