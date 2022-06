Brasile di misura contro il Giappone, decide Neymar. Son batte il Cile

Il Brasile vince 1-0 contro il Giappone in amichevole grazie ad un gol di Neymar su calcio di rigore al 77' minuto di gioco. Un successo di misura per la Selecao arrivato con un po' più di fatica del previsto. Solo il penalty trasformato dal calciatore brasiliano del Psg ha regalato la vittoria alla nazionale guidata da Tite. Danilo e Alex Sandro non hanno giocato. In campo l'unico rappresentante della Serie A era il difensore sampdoriano Yoshida, capitano della nazionale asiatica. Brutta sconfitta, invece, per il Cile di Medel: senza Vidal e Sanchez, ko contro la Corea del Sud con le reti di Hwang Hee-Chan e Son Heung-Min.