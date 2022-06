Dov'era questa Italia il 24 marzo con la Macedonia?

TORINO - Ma dov'era questa Italia il 24 marzo? Dov'era questa voglia di vincere , questa brillantezza, questa scioltezza nell'interpretare la partita quando la Macedonia ci ha inopinatamente sbattuto fuori dal Mondiale ? Se non andiamo al prossimo campionato del mondo in Qatar è perché, nel girone, abbiamo pareggiato contro la Bulgaria e l'Irlanda del Nord , essendo poi costretti allo spareggio, perso contro la Macedonia. Nessuna di queste tre squadre era superiore all'Ungheria battuta ieri dalla giovane Italia selezionata da Mancini. Vincere anche solo una di quelle partite avrebbe potuto cambiare il corso della storia: non serviva un'impresa, ma l'impegno visto contro Germania e Ungheria; non c'era il Brasile del 1970 davanti, ma squadre che i nostri avrebbero potuto battere con una maggiore applicazione .

Pareggiando onorevolmente contro la Germania e battendo l'Ungheria, l'Italia non ha risolto i suoi problemi che richiederanno tempo e lavoro, per consentire ai talenti di sbocciare e creare una generazione più solida e numerosa dalla quale scegliere. La scoperta di giovani interessanti, da Gnonto in giù, è un incoraggiante punto di partenza, nessuno lo confonda con l'arrivo o neanche con un tappa intermedia. C'è ancora tanta strada davanti. Ma, certamente, ora c'è un primo filo di luce che rischiara la notte in cui siamo piombati il 24 marzo, quando sarebbe bastata l'Italia che ha battuto l'Ungheria. E torniamo alla domanda iniziale: dov'era, quel giorno, questa Italia che abbiamo ora, non esaltante, ma comunque confortante? Si diano una risposta Roberto Mancini e i vertici federali: sarebbe utile per capire quali sono stati gli errori che ci sono costati il Mondiale. E non ripeterli mai più.