Vola l'Algeria di Bennacer e Ounas. Brutto ko per il Gambia di Barrow

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura dell'Algeria nel gruppo F di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Con Bennacer del Milan in campo per 90' ed Ounas del Napoli sostituito all'intervallo, la nazionale di ct Belmadi si impone 2-0 in Tanzania con gol di Bensebaini ed Amoura e resta a punteggio pieno (6 in due incontri). Nel girone G, invece, il Gambia del romanista Darboe e del 'bolognese' Barrow cade 1-0 in Congo e scivola al terzo posto. L'altro giallorosso, Eldor Shomurodov, schierato al centro del reparto offensivo, partecipa per l'intero arco dell'incontro al rotondo 3-0 con cui l'Uzbekistan liquida, nella prima giornata del raggruppamento C di qualificazione alla prossima Coppa d'Asia, contro lo Sri Lanka: decidono le reti di Masharipov al 36', Khamdamov al 48' e capitan Sayfiyev al 61'.