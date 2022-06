Messi ora anche attore: cameo in una serie tv

Chissà se dopo una straordinaria carriera da calciatore Leo Messi possa diventare anche un apprezzato attore. L'argentino ha infatti fatto il suo debutto davanti alle telecamere recitando nella serie tv "Los Protectores", che racconta la storia di un trio di agenti di calciatori che devono fare i conti con una minaccia inaspettata per i loro affari. Per vederlo in azione dovremo però attendere il 2023, quando uscirà la seconda stagione. Nel suo cameo, la Pulce ha avuto l'opportunità di recitare al fianco di professionisti ben più esperti come Adrián Suar (Renzo 'Mago' Magoya), Andrés Parra (Reynaldo 'Colombia' Morán) e Gustavo Bermúdez (Carlos 'Conde' Mendizábal). Tra gli impegni con il Psg e quelli con la nazionale argentina, dunque, Messi ha trovato il tempo di mostrare le proprie doti anche davanti alle telecamere.

Messi super anche come attore: "Ci ha sorpresi"

Grande lodi da parte degli attori della serie, che sono rimasti entusiasti non solo per le abilità sceniche della Pulce ??ma anche per il suo comportamento fuori dal rettangolo verde. "Ci ha davvero sorpreso, non solo per la sua qualità come persona, ma anche la sua abilità interpretativa. Penso che sia meglio fuori dal campo come persona che come giocatore", hanno sottolineato alcuni dei protagonisti di "Los Protectores" dopo le riprese della sequenza registrata a Parigi.