Incidente fatale in Algeria: perde la vita Benhammouda

DOUAOUDA (Algeria) - Il centrocampista algerino Billel Benhammouda ha perso la vita a 24 anni dopo un incidente in auto. Il centrocampista dell'Alger stava tornando a casa dopo un'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo doveva aveva realizzato un goal (su rigore) e un assist nel successo per 3-0. Il giocatore, accompagnato da un amico, è stato vittima di un grave incidente nella regione di Douaouda ed entrambi non sono sopravvissuti allo schianto. La Lega algerina, in cirtà di questa tragedia, ha deciso di rinviare la prossima partita i campionato tra Setif ed Alger. La Confederazione Africana (Caf) ha espresso il suo cordoglio via Twitter: "Inviamo le nostre condoglianze ai tifosi e alla famiglia dell'algerino Billel Benhammouda".