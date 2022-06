Van Basten silura Messi: "Manca di personalità, Maradona altro livello"

Messi ora anche attore: cameo in una serie tv

Van Basten dice la sua su Messi

Intervistato da France Football, la rivista che ha istituito e ogni anno assegna l'ambitissimo Pallone d'Oro, Van Basten commenta: "Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca (…). Anche Pelé e Maradona sono stati incredibili. Anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra". L'olandese menziona poi anche un altro trio: "Non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane".

Milan, Van Basten scatena la nostalgia dei tifosi: foto con Gullit e Rijkaard