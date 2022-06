Cinque sostituzioni nel calcio per sempre: l'Ifab ha deciso ufficialmente

DOHA (Qatar) - L'International Board ( Ifab ) ha approvato definitivamente la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta in via straordinaria durante l'emergenza Covid , a causa dell'eccessivo ingolfamento dei calendari dopo i vari lockdown nel mondo. I cinque cambi erano stati prorogati più volte, fino al 31 dicembre 2022, ma da oggi sono regola scritta del calcio , a partire dal primo luglio. L' International Board , unico organo deputato alla modifica delle regole del calcio, ha approvato la novità, caldeggiata da tempo dalla Fifa , nel corso della sua 136ª assemblea generale annuale, in corso a Doha, in Qatar dove a dicembre sono in programma i Mondiali.

Gli altri temi affrontati dal Board

Inoltre, i membri hanno deciso di aumentare da 12 a 15 il numero massimo di sostituti nominativi elencati nella scheda della squadra a discrezione dell'organizzatore della competizione. L'Agm, presieduta dal presidente della Fifa Gianni Infantino e alla presenza di rappresentanti della Fifa, della FA, della FA irlandese, della FA scozzese, della FA del Galles e dell'amministrazione Ifab, ha anche discusso dei processi in corso sui sostituti per commozione cerebrale, possibili alternative al fuorigioco e gli ultimi sviluppi tecnologici a supporto degli ufficiali di gara. La mancanza di rispetto per gli arbitri e la loro sicurezza sono stati identificati come problemi globali. I membri hanno convenuto di stabilire iniziative per affrontare questi problemi, comprese potenziali prove con le telecamere indossate dagli arbitri nel calcio di base per adulti.