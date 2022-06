Molinaro, ex terzino del Toro, nuovo dt del Venezia

TORINO - Il Venezia ha comunicato la nomina di Cristian Molinaro come direttore dell'area tecnica del club. Dopo aver giocato nella Juve, nello Stoccarda e nel Torino, giunto al Venezia nel gennaio del 2020, il difensore è stato protagonista della storica promozione in Serie A, collezionando in totale 42 presenze e 2 assist. Molinaro ha collezionato anche 2 presenze nella Nazionale italiana. L'area sportiva del club sarà completata da Morris Donati e Alex Menta. Dopo le esperienze con Empoli e Chievo Verona, Donati, 32 anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area scouting del club nel corso della passata stagione ed è iscritto al corso organizzato dal Settore Tecnico della Figc per ottenere la licenza di direttore sportivo. Menta, 31 anni, è confermato nel suo incarico di Director of Data and Analytics, ruolo già ricoperto nel corso delle ultime due stagioni sportive