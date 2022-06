L'ex capitano della Russia attacca Putin: "Forse mi arresteranno o mi uccideranno"

Denisov attacca Putin per la guerra in Ucraina

Intanto il parlamento russo ha approvato una legge che impone pene detentive fino a 15 anni per chiunque diffonda "fake news" o intraprenda qualsiasi azione pubblica che screditi l'azione militare russa. A tal proposito l'ex calciatore commenta: "Non lo so, forse verrò arrestato o ucciso dopo queste parole, ma sto parlando delle cose come stanno". Denisov infine rivela anche di aver scritto direttamente al presidente russo Putin chiedendogli di fermare la guerra.