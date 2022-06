Ronaldo compra la casa dove andrà a vivere dopo il ritiro: ecco quanto l'ha pagata

Piscina interna ed esterna, un garage per 20 auto e un grande giardino. Questi sono solo alcuni dettagli della nuova villa di Cristiano Ronaldo, la casa che il lusitano ha acquistato e che ha scelto come dimora una volta appesa gli scarpini al chiodo. L'ex Juve pensa dunque al futuro nonostante non abbia la minima intenzione di dire addio al calcio giocato.

Ecco quanto è costata la nuova villa di CR7

Un investimento importante per il fuoriclasse lusitano, che ha speso ben 20 milioni di euro per farsi questo regalo. In realtà la cifra stabilita inizialmente si aggirava intorno ai 12 milioni di euro, ma il costo dei materiali ha fatto lievitare il prezzo finale. La casa dove andrà a vivere con Georgina e i figli è dotata di più piani e si trova a Quinta da Marinha, sulla riviera portoghese, un quartiere rurale posizionato nella parte naturale di Sintra-Cascais famoso per le sue vedute sull'Atlantico. Una fonte vicina al 37enne, al The Sun ha detto: "Ha lottato per la perfezione durante tutta la sua carriera calcistica e vuole lo stesso fuori dal campo. Vuole che tutto vada bene per lui e la sua famiglia. Si ritirerà lì una volta che la sua carriera sarà finita e vuole essere felice al 100% di questo".