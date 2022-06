Mondiali 2026, la Fifa ha scelto le 16 sedi ufficiali: ecco quali sono

Le parole del presidente Fifa Gianni Infantino

A margine dell'evento, il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Ci congratuliamo con le 16 città ospitanti della Coppa del Mondo Fifa per il loro eccezionale impegno e per la passione. Oggi è un giorno storico, per tutti in quelle città e Stati, per la Fifa, per il Canada, gli Stati Uniti e il Messico che daranno vita al più grande spettacolo della Terra. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a loro per offrire quella che sarà una Coppa del Mondo Fifa senza precedenti e una svolta nel tentativo di rendere il calcio davvero globale". Gli fa eco il vicepresidente Fifa e presidente Concacaf Victor Montaglian: “Siamo rimasti entusiasti dell'impareggiabile competitività di questo processo di selezione. Siamo estremamente grati non solo alle 16 città che sono state selezionate, ma anche alle altre sei, con le quali non vediamo l'ora di continuare a impegnarci ed esplorare ulteriori opportunità per accogliere i tifosi e le squadre partecipanti. Questa è sempre stata una Coppa del Mondo Fifa in tre Paesi e che senza dubbio avrà un enorme impatto sull'intera regione e sulla più ampia comunità calcistica".