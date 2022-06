Borriello, a Ibiza la super festa per i 40 anni: c'è anche Pirlo

IBIZA - Ibiza è il posto giusto per fare festa e brindare ai quaranta appena arrivati. Risate, divertimento, show di fuochi spettacolare intorno alla piscina, tutto questo ha riempito la serata speciale di Marco Borriello e dei suoi ospiti, riuniti in una location bellissima per festeggiare i 40 anni dell'ex Milan, Roma e Juve. Un compleanno diventato ovviamente anche molto social, con i presenti che hanno pubblicato diverse stories della serata. Tra gli invitati anche Pirlo, la coppia Nargi-Matri, Verratti, Barone e Carolina Stramare, tutti insieme per Borriello, attuale dirigente dell'UD Ibiza, club in cui ha dato gli ultimi calci della sua carriera.