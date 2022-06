Zidane si pente a 50 anni: "La testata a Materazzi? Non ne vado fiero"

PARIGI (FRANCIA) - "Non sono per niente fiero di quello che ho fatto, ma fa parte del mio percorso". A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno Zinedine Zidane (nato il 23 giugno del 1972) parla così della famigerata testata rifilata a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006 in Germania, poi vinta dall'Italia ai calci di rigore contro la sua Francia.

Dal 'cucchiaio' alla testata Un gesto che gli costò l'espulsione in un match che aveva sbloccato lui stesso su rigore, trasformato con il 'cucchiaio' che regalò ai 'galletti' il vantaggio poi vanificato dal pari firmato Materazzi: "Eravamo all'inizio della partita e ho pensato che ci sarebbe stato ancora tempo - dice Zidane 'raccontandosi in un'intervista ai connazionali di 'Telefoot' -. Ho avuto qualche secondo per scegliere come tirare: davanti avevo un portiere che mi conosceva perfettamente (il suo compagno juventino Buffon, ndr) e dovevo inventarmi qualcosa. In quell'esecuzione c'è stata tecnica, questo è sicuro, non penso invece ci sia stata follia. Un rigore si può sbagliare, ma in quel momento è quello che dovevo fare".