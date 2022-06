Dalma e quella foto con papà Maradona che fa battere il cuore

TORINO - (e.e.) Voglia di tenerezza. Una foto a suo modo storica. Un flash che appartiene al passato, è diventato attuale e resterà impresso anche nel futuro. Succede che per la giornata del padre, in giro per il mondo, si riscoprano immagini indelebili. Una di queste la posta Dalma Maradona, una delle due figlie avute da Diego con Claudia Villafane, la prima moglie. Il campionissimo del Napoli, nel centro di allenamento, è seduto su un pallone con la piccola che gli porge un fiorellino e glielo mette nei calzettoni. Sì, voglia di tenerezza e tanta nostalgia...