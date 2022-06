The Sun: "Il jet privato di Neymar costretto a un atterraggio d'emergenza"

LONDRA (INGHILTERRA) - Disavventura sul jet privato di Neymar, costretto a un atterraggio d'emergenza nel nord-est del Brasile. A lanciare la notizia è stato il tabloid inglese The Sun che, però, sottolinea l'incertezza sulla presenza o meno del calciatore sul velivolo al momento dell'accaduto. L'aereo stava facendo rientro in Brasile quando d'improvviso è stato costretto a fermarsi. Intanto O Ney qualche ora prima aveva postato su Instagram due stories, una insieme alla sorella Raffaella davanti all'aereo e una dall'interno mentre sorvolava il cielo sopra Miami Beach. Il fuoriclasse del Psg, infatti, ha trascorso alcuni giorni in Florida insieme alla sorella e alla compagna Bruna Biancardi. Neymar si è goduto qualche ora di sole, di relax, ma ha anche partecipato a un torneo di poker e ha festeggiato insieme ai Golden State Warriors la vittoria dell'anello nelle Finals Nba contro i Boston Celtics.