Lineker, l'incredibile rivelazione: "Ho subito abusi razzisti"

Grandi vittorie ma anche momenti difficili. Gary Lineker ha riavvolto il nastro della propria vita dentro e fuori dal campo e si è raccontato senza filtri al podcast High Performance. L'ex attaccante inglese ha anche rivelato un particolare piuttosto delicato, rammentando di essere stato vittima di insulti razzisti: "Se non fossi stato bravo nello sport, la vita sarebbe stata molto diversa per me e penso che sarei stato vittima di bullismo a scuola".

Lineker si racconta

"Quando ero piccolo ero un po' un emarginato - ricorda Lineker -. Ero piccolo, sfigato, di pelle scura e ho subito abusi razzisti anche se sono inglese come chiunque altro". Un problema adolescenziale? Non proprio, perché le offese si sono protratte anche sul rettangolo verde: "Non farei mai i loro nomi ma anche nel calcio professionistico ho subito quelle molestie un paio di volte, ma ripeto, non direi mai i nomi. Ho sofferto di quel tipo di sciocchezze ed è stato un po' strano. Altre persone potrebbero non essere in grado di gestire queste situazioni". Lineker, poi, racconta come sia riuscito a superato tutto: "Credo sia stata importante la mia forza mentale. Ho sempre avuto forza. Non mi ha mai colpito davvero tutto ciò".