Zidane: "La Champions più emozionante? Quella vinta contro la Juve"

PARIGI (Francia) - In occasione del 50° compleanno Zinedine Zidane ha rilasciato al quotidiano francese l'Equipe un'intervista a 360°. Zidane ha parlato del suo futuro in panchina: "Se torno ad allenare è per vincere. Il Psg? Mai dire mai". La testata rifilata a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali 2006 è stata trattata anche in questa intervista dove il francese ha spiegato: "Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia madre, che non stava bene".