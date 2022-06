Messi, McKennie, Dybala, Icardi, Hamilton...: anche i cani incidono sulle scelte!

TORINO - Hulk incute sicuramente timore, proprio come il suo compagno umano quand'è nell'area avversaria, ma anche Tano non è da meno, esattamente come il suo amico Maurito (anche se quest'ultima stagione al Psg è da dimenticare). Stiamo parlando del Dogue de Bordeaux di Lionel Messi che spopola sui social e del Cane Corso di Mauro Icardi, uno dei 4 cani che condividono la vita col bomber argentino e Wanda Nara (gli altri sono Louis, un Bulldog francese; Tommy, un Labrador biondo e Junior un Chihauhua). Sempre più persone, negli ultimi anni, hanno scelto di condividere la propria vita con una animale da compagnia, sia esso un cane o un gatto. Una passione trasversale condivisa anche da tantissimi calciatori che considerano i loro 4 zampe membri della famiglia a tutti gli effetti. E così sui social è sempre più facile imbattersi in simpatiche e tenere immagini che ritraggono i vari campioni con i loro amici mentre giocano, si fanno le coccole, guardano la tv insieme sul divano o si guardano con un trasporto segno di un grande amore recipocro.