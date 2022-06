Antoine Griezmann sfoggia un look inaspettato. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid (protagonista di una stagione incolore, con soli tre gol in 29 gare), ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto in cui sfoggia dei capelli cortissimi, ai quali ha aggiunto un colorato arcobaleno. Migliaia i commenti dei followers, divertiti dal nuovo look del centravanti dell'Atletico Madrid.