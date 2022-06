Lukaku-Origi, a Milano è già derby in salsa belga

C’è una parte importante di Belgio che in questi giorni si sta trasferendo a Milano. Oggi è toccato a Divock Origi, neo attaccante del Milan: sbarcato per la prima volta in città, ha trascorso la giornata tra visite mediche e idoneità sportiva. E’ lui il giocatore scelto dal club rossonero per dare un po’ di respiro a Giroud, che a 35 anni non può certamente giocare tutte le partite, anche se ha dimostrato fino all’ultimo di poter essere decisivo e vincente. Prelevato a parametro zero dal Liverpool, dove giocava con il contagocce, Origi ha comunque strappato un ingaggio importante: 3,5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Famoso per aver segnato il gol del 2-0 nella finale Champions League 2019 vinta dal Liverpool sul Tottenham, Origi in carriera non è mai stato un goleador. Questo resta un grosso punto di domanda sulla scelta del club rossonero: vero che ha giocato poco, nelle ultime stagioni, ma è chiaro che il giocatore belga dovrà quanto prima dimostrare confidenza con il gol. Tutto il contrario del suo rivale e connazionale Romelu Lukaku, che invece domani sarà a Milano a sua volta per le visite e la firma del contratto, spinto al grande ritorno proprio dai gol che ha realizzato nella sua precedente esperienza interista: ben 47 in 72 gare disputate, oltre allo scudetto che porta soprattutto la sua firma, oltre a quella di Conte. Origi-Lukaku, belgi entrambi, compagni di Nazionale: il primo derby nel derby è già servito.