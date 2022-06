Verratti, furto a Ibiza: arrestati i presunti rapinatori

IBIZA (Spagna) - La Polizia Nazionale spagnola dovrebbe aver intercettato gli autori della rapina all'interno della villa a Ibiza di Ronaldo, il "Fenomeno", affittata per le vacanze da Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi . Questa mattina sono stati conclusi due arresti nel porto di Denia, cittadina costiera di Alicante da dove partono i traghetti per le Isole Baleari: i sospetti avevano preso il battello da Ibiza e sono stati intercettati una volta arrivati sulla terraferma .

Verratti, arrestati gli autori della rapina

La rapina milionaria era avvenuta domenica notte. Secondo le ricostruzioni i malviventi avevano fatto irruzione nella villa di Cala Jondal a Ibiza grazie a una finestra lasciata aperta per errore e questo aveva permesso loro di appropriarsi di 10mila euro in contanti e oggetti di valore, gioielli, orologi e diamanti per una cifra complessiva di 3 milioni di euro. Il giocatore del Psg e della Nazionale adesso ha qualche possibilità di recuperare i suoi beni.