Glenn Huges, the Voice of Rock legge Tuttosport!

TORINO - Tuttosport è senza dubbio rock! E lo conferma un lettore eccellente come Glenn Hughes che questa mattina ci ha sopresi postando una fotografia, scattata in un edicola di Milano, con il mano il nostro giornale (l'edizione è quella di venerdì). «Siamo appena arrivati a Milano e abbiamo deciso di andare a vedere un po' di giornali italiani», ha scritto il grande Glenn sotto alla fotografia. In questo momento è in tour con il suo ultimo progetto, "The Dead Daisies", ma Hughes, inossidabile classe 1951, è stato il cantante e bassista dei Deep Purple del periodo di Burn e Stormbringer, oltre ad aver fugacemente militato nei Black Sabbath e nei Trapeze. Una carriera lunga e gloriosa, nella quale si è meritato l'appellativo di "The Voice of Rock", con il quale si fa presentare in ogni concerto.