Zoff e la paura al Mondiale '82: "Mi è passata la vita davanti"

Il Mondiale del 1982 in Spagna, con l'Italia campione, quella mitica parata sulla linea di porta sul colpo ravvicinato di Oscar, Bearzot, la Nazionale di Mancini e Donnarumma: parla a tutto campo Dino Zoff , ex capitano della Juventus e degli Azzurri, ospite di Tg2 Post sulla Rai. "Nella mia memoria sembra ieri, tutti mi ricordano questo Mondiale e mi tirano giù qualche anno. A forza di ricordare le parate, ci si dimentica la carta di identità ", ha raccontato.

Il suo tuffo sul colpo di testa di Oscar, cinque secondi interminabili: "E' stata davvero così intensa la paura che l'arbitro non potesse vedere bene. Questo dramma dei secondi c'è stato tutto, mi è passata quasi la vita davanti . Con il Var non sarebbe successo? Io sono per il Var , ma in certe circostanze: quando interviene sistematicamente secondo me è negativa e forse le polemiche di quest'anno sono state maggiori rispetto a quando non c'era".

Zoff su Bearzot: "Avrebbe preso una pallottola per la squadra"

Un ricordo particolare lo merita Bearzot: "Per me era una persona straordinaria sotto tutti gli aspetti, ha avuto poco da quello che ha fatto, il mondo alle volte è strano. Da friulani non si è aperti in complimenti, ma la sostanza e il rispetto reciproco era dentro di noi. Era un comandante vero che faceva vincere. La sua chiave vincente è stata la dirittura morale che aveva, con un'onestà feroce: sentivi che avrebbe preso una pallottola al posto della squadra".

Zoff: "Donnarumma espressione più importante del ruolo"

Zoff si sofferma anche sulla Nazionale di Mancini: "Oggi siamo fuori dal Mondiale, però è stato importantissimo vincere gli Europei. Non andare ai Mondiali per due volte di seguito è una brutta botta ma la assorbiamo molto meglio adesso rispetto ai miei tempi". Zoff infine incorona Donnarumma come sue erede ideale: "E' l'espressione più importante del ruolo, ci ha fatto vincere gli Europei"