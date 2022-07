Samp, tu vuo' fa l'americana?

La prima offerta ufficiale per l'acquisizione della Sampdoria è stata presentata all'advisor Lazard ed è firmata dal fondo Cerberus Capital Management. Si tratta di una società statunitense che si occupa dell’acquisto di crediti deteriorati e vanta un fatturato da 17 miliardi di euro. Già vicina al mondo del calcio per la partnership con il Royal Football Fund (società di investimento sportivo con sede a Dubai). È un'offerta non vincolante. Cerberus sarebbe in contatto sia con Banca Ifis (sponsor blucerchiato) sia con un family office spagnolo, che potrebbe affiancare Cerberus nell’operazione. A curare la trattativa, inoltre, è uno studio legale di Milano. Ma, ripetiamo, si tratta solo di una prima manifestazione di interesse reale, altre ne verranno. Già, perché in questa settimana sono attese altre due proposte ufficiali, entrambe targate Usa, una dalla Spagna e una da un fondo arabo, pare qatariota. Senonché le ultime indiscrezioni parlano anche dell'entrata in gioco di un fondo “misto” di matrice statunitense ma con rappresentanti inglesi e di altri Paesi. Difficile dire a questo punto chi avrà la meglio. Resta però il fatto che la cessione potrebbe avvenire in tempi più stretti rispetto a quelli previsti, tant'è che un fondo americano starebbe pianificando strategie mirate a un consolidamento della società blucerchiata e anche della squadra. Le indiscrezioni dei giorni scorsi, confermate, di Gianluca Petrachi come prossimo ds, sono la conferma che qualcosa si sta già muovendo concretamente. Peraltro, almeno un fondo Usa sarebbe interessato anche ai progetti relativi all'ampliamento del porto e al rinascimento economico che interesserà Genova nei prossimi anni sotto il profilo delle infrastrutture. Prendere la Samp sarebbe un biglietto da visita importante per potersi poi presentare alle autorità politiche con intendimenti di investimenti importanti. Resta il fatto che il futuro della Samp pare rasserenarsi. E i tifosi sono in grande fibrillazione. L'inizio di una nuove era è davvero vicino.