Maldini punta alla seconda stella, Pioli ai rinforzi

“Cerchiamo rinforzi di qualità”, dice Stefano Pioli, ben sapendo che non può che fare riferimento al futuro, visto che nell’immediato chi è già arrivato è tutto da valutare. “Ora vogliamo la seconda stella”, risponde Paolo Maldini, consapevole che questo è il tema che entusiasma i tifosi (significherebbe superare l’Inter) e che al tempo stesso certifica una campagna di rafforzamento importante, ma non clamorosa. Il Milan riparte davanti a circa tremila tifosi non si nasconde, nelle sue speranze. Quella appunto, di Pioli, che Sto arrivando! Bene come l’organico debba essere integrato, perché così come non va certo bene. Ma senza drammatizzare, convinto com’è che anche questa volta Maldini non lo deluderà. Lascia aperta una porta alla difesa a tre, quindi a un cambiamento tattico che sarebbe certo importante per come vedremo giocare il Milan, ma ancor più a livello di mercato, perché significa cercare certi giocatori e non altri. Però, finite le chiacchiere, adesso è già tempo di mettersi al lavoro. Sul campo, per Pioli, che dovrà valutare Adli, soprattutto, e cercare ruolo per Origi. E dietro la scrivania, per Maldini, che dovrà imbastire una tavola magari non tanto ricca di primizie, ma di tanti “piatti” che sappiano conquistare il palato dei tifosi e le vittorie della squadra.