Luva de Pedreiro e l'incredibile successo social: ora vive in una villa!

Iran Ferreira "Receba" , o meglio, Luva de Pedreiro ora è ricco e ha cambiato totalmente la sua vita. Una storia incredibile quellla del giovane brasiliano partito da un campo in terra battuta nell'entroterra di Bahia, in Brasile, e arrivato in tutto il mondo con dei video virali nei quali mette in mostra la sua più grande passione: il calcio. I rigori calciati con la faccia impastata di polvere e sudore lo hanno reso celebre, le mani infilate nei guanti rappresentano uno dei tratti distintivi, una specie di marchio: il ragazzo in poco tempo ha sfruttato e monetizzato la sua popolarità, alimentando un business che ha creato una community che annovera 14 milioni di follower su Instagram e quasi 17 milioni su TikTok. Così Luva ha cambiato tenore di vita e ora può godersi una splendida villa che mostra felice a tutti i suoi seguaci.

Luva de Pedreiro e l'incredibile successo sui social: ora vive in una villa!

Gli utenti impazziscono per lui, Luva capitalizza l'entusiasmo degli appassionati in denaro. In un video veste la maglia dell'Inter e realizza un gol tirando d'effetto: traiettoria perfetta, palla che s'insacca poi l'esultanza speciale dedicata all'ex imperatore nerazzurro, Adriano. Iran Ferreira è solo un ricordo: Luva da Pedreiro è quello che sul suo account di Instagram si mostra in ginocchio su un tavolo da calcio-tennis, con le dita puntate verso il cielo e la villa che si staglia alle spalle. Quanto guadagna? Per un'attività di marketing imperniata sulla pubblicazione di un post e 3 stories può arrivare a incassare fino a 200 mila reais (circa 36 mila in euro). Una pubblicazione sui canali del Psg gli ha fruttato 300 mila reais (circa 54 mila euro). Mentre una partnership chiusa con Amazon Prime Video gli ha portato in cassa 1 milione di reais (poco più di 180 mila euro). Una storia incredibile: era nessuno, adesso il suo nome vale oro.