La liberazione di Platini: "Ero innocente, dovevate credermi!"

Platini: "Un tribunale vero mi ha creduto"

Platini racconta questi anni con amarezza verso il mondo del calcio: "La commissione FIFA e il TAS non mi hanno creduto, mentre un vero tribunale mi ha creduto oggi. La giustizia di chi non è nel calcio mi salva dalla giustizia del calcio, quando ho dedicato tutta la mia vita a questo sport. Questo mi fa male. La Fifa farà quello che vuole (in merito all'appello), ma io al loro posto, dopo quello che hanno subito oggi, non farei il match di ritorno! Ma ehi, non sono i loro soldi ma i soldi del calcio che pagano i loro avvocati".

Platini: "Non lascerò passare niente"

Infine il francese non ha nessun messaggio per l'attuale presidente della Fifa, Gianni Infantino, ma promette: "Posso solo dire che non lascerò passare niente, non è finita. In Francia ho sporto denuncia per sapere esattamente chi ha manipolato tutto, inizieremo a divertirci - conclude - Non so se ritornerò nel calcio, sono così giovane, ho ancora più capelli di Infantino. Ho ancora molti anni davanti a me. Vedremo"