Superlega vs Uefa, Babbo Natale non esiste

Pensare che in questa storia ci siano i ricchi e i poveri è un po’ come credere a Babbo Natale: molto romantico, ma forse non utilissimo a comprendere la realtà. Perché in questa storia non ci sono poveri e non è una favola. Nemmeno quando compare lo Sheriff Tiraspol che vince eroicamente a Madrid, perché chi vuole vedere dietro la patina disneyana della vicenda scopre che lo Sheriff fa parte di un più ampio impero commerciale fondato da due oligarchi dal passato oscuro, che non solo dominano gli affari ma anche la politica in Transdniester, una regione separata della Moldavia che confina con l’Ucraina ed è legata alla politica del Cremlino. Il calcio europeo è un business. Un business che regala sogni, emozioni e in certi perfino ragione di vita a milioni di cittadini dell’Unione, ma resta un business. Lo sanno benissimo anche quelli dell’Uefa che dietro la retorica fiabesca sono stati bravissimi a trasformare la Champions in un grandissimo affare e non sono così contenti all’idea che qualcuno gli soffi la massima e più remunerativa competizione calcistica del mondo. Comprensibile dal loro punto di vista.