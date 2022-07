Report Calcio Figc, conti da incubo. Gravina: "Risanamento e sostenibilità"

Il Covid, certo, ha pesato, ma i suoi effetti si sono dispiegati su un sistema «fragile e già convalescente da lunga data - ha sintetizzato Federico Mussi di PwC Italia – che nei 12 anni precedenti al Covid ha registrato perdite aggregate per circa 4.1 miliardi di euro». Una cifra mostruosa, quasi irreale, che diventa ben più concreta se la si disgrega nel dato di 1 milione al giorno di perdita: nessuna azienda avrebbe potuto sopravvivere a questi numeri drammatici. I dirigenti (di club, ma anche istituzionali che hanno rinunciato per troppo tempo a intervenire concretamente) non solo non hanno posto rimedio ma hanno aggravato la situazione: la crescita, infatti, c'è stata (il fatturato aggregato dei club di A, B, e C è salito di 1.5 miliardi rispetto ai 12 anni precedenti arrivando a 3,9 miliardi) ma l'hanno assorbita per intero la copertura dell'aumento degli stipendi e degli ammortamenti/svalutazioni. Cicale che in troppi hanno lasciato cantare. Non solo, a fronte della lamentele (e delle richieste di aiuti) per le oggettive difficoltà innescate dal Covid, l'incremento degli stipendi e degli ammortamenti non si è affatto arrestato: il costo del lavoro medio nelle 2 stagioni con impatto Covid-19 (2019-2020 e 2020-2021) è stato pari a 2.231 milioni, in aumento del 7,9% rispetto al 2018-2019, mentre gli ammortamenti/svalutazioni sono saliti del 24,5% (passando da 962 a 1.198 milioni di euro). L'altra emergenza è quella strutturale: negli ultimi 15 anni (2007-2021), infatti, in Europa sono stati realizzati un totale di 187 nuovi impianti, con un investimento pari a 21,7 miliardi di euro; le principali nazioni in termini di nuovi stadi sono Turchia e Polonia (29 impianti), Germania (17) e Russia (16). L'Italia con i 5 nuovi stadi inaugurati in questo periodo (Juventus, Udinese, Frosinone, Albinoleffe e Südtirol) ha intercettato solo una minima parte di questo potenziale, incidendo per appena l'1% degli investimenti totali prodotti in Europa. I dati attestano la necessità di avviare quanto prima un importante processo di rinnovamento dell’impiantistica sportiva. L’età media di inaugurazione degli impianti passa dai 62 anni di Serie A e B ai 64 della Serie C. Solo nel 12% degli stadi della prima serie professionistica vengono utilizzati impianti con fonti rinnovabili di energia, e appena il 7% degli impianti del calcio professionistico italiano non risulta di proprietà pubblica.A fronte di queste criticità, il calcio si conferma un formidabile asset per le casse dell'erario, considerato che coinvolge 12 diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di valore, con un impatto indiretto e indotto sul PIL italiano pari a 10,2 miliardi di euro e oltre 112.000 posti di lavoro attivati. A livello fiscale e contributivo, il solo calcio professionistico ha prodotto inoltre nel 2019 un gettito complessivo pari a quasi 1,5 miliardi di euro (+6% rispetto al 2018 e +71% rispetto al 2006), dato che equivale a circa il 70% del contributo fiscale generato dall’intero sport italiano. Così come non è in discussione la sua capacità di coinvolgimento del pubblico e, conseguentemente, di garantire visibilità a proprietari e dirigenti. Il calcio resta per distacco il principale sport italiano in termini di interesse: nel 2021 il 55% della popolazione over 18 si dichiara interessata a questo sport (rispetto al 48% della media europea), per un totale pari a circa 27,4 milioni di persone. Il secondo sport, ovvero il tennis, non supera il 28%, circa la metà rispetto al calcio (14 milioni di italiani). Anche qui, però, c'è un campanello dall'arme che non va trascurato: tra il 2019 e il 2021 l’interesse per il calcio è diminuito di 9 punti percentuali (dal 64% al 55%). Il decremento ha riguardato tutte le principali competizioni calcistiche per club maschili e le diverse modalità di fruizione (ad eccezione dei social media).Molto interessante, e confortante, la capacità di riassorbire quei tesserati che il Covid aveva allontanato: i calciatori tesserati per la FIGC sono diminuiti del 21% tra il 2018- 2019 e il 2020-2021, passando da 1.062.792 a 840.054 con significative ripercussioni negative socio-economiche sul territorio. Ebbene, al termine dell’ultima stagione sportiva (2021-2022), i calciatori tesserati sono tornati sostanzialmente agli stessi livelli del pre Covid-19, crescendo del 25,1% fino a 1.050.976 (con un aumento di oltre 210.000 giocatori in appena una sola stagione sportiva).Com'era inevitabile che fosse, anche questo Report ribadisce la difficoltà della conferma dei giovani italiani nel calcio di alto livello pur a fronte dei buoni risultati delle Under azzurre. A inquietare maggiormente è il peso della dispersione dei talenti italiani: tra i 2.387 giovani calciatori (15-21 anni) tesserati per club di Serie A nel 2011- 2012, appena 101 (4,2%) risultano ancora operanti nella massima serie del calcio professionistico italiano a 10 stagioni sportive di distanza (nel 2020-2021), mentre 98 giocano in Serie B (4,1%), 146 in Serie C (6,1%) e 1.059 nei dilettanti (44,4%); altri 245 calciatori sono finiti all’estero (10,3%), e 738 (30,9%) risultano addirittura svincolati. A livello di nazionale maggiore, il Report tiene in considerazione la dicotomia innescata dal trionfo a Euro 2020 e la seconda eliminazione consecutiva dei Mondiali. I numeri della Nazionale, in ogni caso, sono in costante crescita di ascolti (a llivello mondiale, l’audience cumulata ha raggiunto nel 2021 il dato record di quasi 5,6 miliardi di telespettatori (oltre cinque volte il livello registrato nel 2020) e di fan social (la crescita nel 2021 ha superato i 12,9 milioni, di cui il 60% provenienti dall’estero, dato in crescita del 35,1% in confronto al 2020 e del 149,4% rispetto al 2015). Ottime anche le performance in termine di sponsorizzazioni: i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni nel quadriennio in corso (2019-2022) sono cresciuti del 22,9% rispetto al ciclo precedente dei contratti (2015-2018), con un aumento di quasi 36 milioni di euro. Addirittura esploso, poi, il merchandising nel 2021: il numero di articoli ufficiali Figc-Puma venduti rispetto al 2020 è cresciuto del 48%, e in Italia addirittura del 292% (passando da 52.895 a 207.135), mentre l’incremento registrato nei mercati esteri è stato pari al +9%, con punte negli Stati Uniti (+78%) nel Regno Unito (+30%) e in Cina (+24%). Peccato, anche per questo, non poter contare sul nuovo traino rappresentato dal Mondiale in Qatar.