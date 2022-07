Kroos-Schalke 04, è polemica sui social: la 'colpa' è di Ed Sheeran

Ed Sheeran e lo scontro Kroos-Schalke: cosa è successo

Toni Kroos è famoso, oltre che per le eccezionali qualità sul terreno di gioco, per gli ironici, pungenti commenti che è solito lasciare qua e là per i social network. L'ultimo, in ordine temporale, è riferito al sold out di Ed Sheeran in occasione del concerto organizzato alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, tempio del club tedesco: "Ha ottenuto qualcosa che ho visto molto raramente: che le persone escano felici da un evento dello Schalke". La risposta della società della Renania Settentrionale, però, non è tardata ad arrivare: "Almeno sappiamo come rilasciare interviste interessanti dopo le partite". Il riferimento, manco a dirlo, è all'episodio avvenuto al termine della finale di Champions League vinta dal Real Madrid di Ancelotti contro il Liverpool, quando Kroos ha ricevuto numerose critiche in patria per il battibecco avuto con un giornalista di Zdf. La Bild ci ironizza su: "Kroos-Schalke 04 1-1...".