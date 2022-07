Bakayoko fermato e perquisito a Milano: la nota della Questura

La repilca della Questura: "Seguita la prassi"

La Questura di Milano ha invece difeso gli agenti, spiegando che pochi minuti prima nella stessa zona erano stati segnalati colpi di arma da fuoco. Le volanti erano alla ricerca di due persone di etnia centrafricana (di cui una vestita con una maglietta color verde) a bordo di un Suv. Bakayoko indossava una maglia dello stesso colore e guidava una vettura simile a quella che era stata segnalata. Per la Questura quindi, la pattuglia è intervenuta seguendo la prassi. "Con riferimento al video diffuso in data odierna - specifica la Questura di Milano in una nota ufficiale -, relativo a un controllo effettuato da un equipaggio dell'UPGSP (le volanti, ndr) a carico del giocatore del Milan Bakayoko, si rappresenta che lo stesso, occorso in un contesto operativo che giustificava l'adozione delle più elevate misure di sicurezza anche in funzione di autotutela, si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto. Identificata la persona e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva, il servizio è ripreso regolarmente senza alcun tipo di rilievo da parte dell'interessato".