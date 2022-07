TORINO - «Fratello che piacere rivederti e passare del tempo insieme. @fabrizio_miccoli. Ragazzi spero vi tornino in mente tanti bei ricordi» scrive Amauri su Instagram. La foto mostra l’ex attaccante della Juventus con Miccoli, anche lui ex bianconero. In comune anche l’avventura al Palermo, forse gli anni migliori per entrambi. Il tempo passa e nel flash risulta un tantino… impietoso.