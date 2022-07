Salisburgo-Austria Vienna, le quote sorridono ai campioni in carica

Fai ora i tuoi pronostici!

Salisburgo favorito, scopri il pronostico

Il Salisburgo in questi due mesi di stop ha disputato diverse gare amichevoli e ha esordito nella OFB Cup battendo il modesto Fugen per 3-0. Per quanto riguarda il discorso amichevoli il Salisburgo ha vinto le prime tre contro CSKA Sofia, Legia Varsavia e Olimpiakos ma ha poi perso le tre successive, tutte di misura, contro Anversa, Feyenoord e Ajax. . Anche l’Austria Vienna ha cominciato a rodare gli ingranaggi con delle amichevoli giocate quasi tutte contro formazioni austriache di categoria inferiore (una persa e tre vinte). L’unica più impegnativa, contro il Monaco, del 6 luglio scorso si è chiusa in parità, con il risultato di 2-2. Adesso è tempo di calarsi nel campionato e ogni sfida mette in palio i tre punti, tutti utili per arrivare in fondo il più avanti possibile. In questo match d’esordio le quote sono tutte a favore dei campioni d’Austria che sembrano avere le carte in regola per partire con il piede giusto. Ok il segno 1 al 90’.