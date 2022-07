Il Milan torna in campo: Giroud, pensaci tu

Tutti i big a disposizione per la sfida di domani contro lo Zalaegerszegi, squadra ungherese dal nome impronunciabile e per questo motivo più semplicemente chiamata ZTE. Anche se il Colonia, affrontato e battuto sette giorni fa, aveva un migliore pedigrèe, è da domani che il Milan comincia a fare sul serio visto che Stefano Pioli avrà a disposizione anche i giocatori più importanti della rosa, quelli che hanno saltato la prima parte della preparazione perché avevano completato la stagione scorsa con le partite delle rispettive nazionali come tra gli altri Tonali , Theo Hernandez , Bennacer , Calabria , Leao e Kalulu . Il tecnico rossonero, con ogni probabilità, li farà giocare in alternanza, ma intanto si comincerà a vedere un po’ di Milan “vero”. Privo, certamente, dei colpi di mercato che ancora non sono arrivati, ma almeno con l’organico scudetto quasi al completo.



Lo ZTE, che comincerà il campionato fra una settimana e che presumibilmente sarà atleticamente più in condizione, ha concluso in ottava posizione l’ultimo campionato ungherese: non dovrebbe, pertanto, essere un avversario troppo complicato.



In ogni caso, il Milan per i gol si affiderà ancora una volta a Giroud, che ha cominciatola stagione esattamente come aveva terminato quella precedente, ovvero con una doppietta. Origi è in convalescenza, Ibrahimovic si rivedrà nel 2023 e in assenza di altri arrivi, il peso dell’attacco resta tutto sulle spalle del francese, anche se Rebic ha dato segnali incoraggianti.



La partita ZTE-Milan avrà inizio domani alle ore 18 e sarà trasmessa da Sportitalia.