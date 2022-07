Arbitro Martina, eroina non per caso

Sino a ieri sera, gli incendi non ancora spenti in Friuli-Venezia Giulia erano sei: a Resia, Iamiano, Medeazza, Pulfero, Pontebba e sul Carso. La mobilitazione delle forze dell’ordine e della Protezione Civile è totale. Nell’estate più rovente che si ricordi, le fiamme stanno causando danni spaventosi all’ambiente e uccidono: Elena Lo Duca, 56 anni, sposata e madre di una figlia, assistente capo di polizia in forza a Cividale del Friuli, coordinatrice della Prote- zione Civile di Prepotto (Udine), è stata schiacciata da un albero sul Carso, mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento. Elena era in prima linea, come lo è Martina Zonta , 30 anni, laureata in ingegneria civile e ambientale, capotreno, arbitro della sezione Aia di Trieste , da dodici anni volontaria della Protezione Civile di Muggia. In questi giorni tremendi, Elena ha combattuto contro il fuoco e il fumo anche per dieci ore di fila, con temperature dai 35 ai 40 gradi, tuta e casco addosso, a protezione del suo coraggio.

Martina aveva già portato aiuto in Emilia (terremoto 2012), in Liguria (alluvione 2014), ad Amatrice (terremoto 2016). Ha raccontato all’Arbitro, l’organo dell’associazione presieduta da Alfredo Trentalange: «Non ho mai visto un incendio così grande. Una tristezza infinita ti riempie il cuore quando guardi i luoghi che ami, così devastati. Le scorse sono state giornate passate a correre per cambiare la divisa da capotreno, con l’unica voglia di mettersi quella arancione e tornare là, in mezzo a fiamme e fumo, a dare una mano. Sudare anche solo per respirare, bardati di tutto punto, con 35 gradi normali, figuriamoci vicino all’incendio. Bere sette litri e continuare a bere, come se non si fosse bevuto affatto. Accasciarsi per riprendere fiato ogni tanto, con i pochi angoli di pelle scoperti tutti neri. Avere paura, quando l’incendio continua a beffarti e a saltare da tutte le parti. Continuare a tenere d’occhio la via di fuga, per controllare che non venga chiusa, lasciandoti in trappola. Arretrare perché l’incendio è più forte, continuare a guardare il cielo sperando che l’unico che ti possa veramente aiutare, l’aereo, lanci proprio lì. I turni dei volontari oscillano fra le 8 e le 10 ore. Martedì scorso, dopo 10 ore nell’incendio, sono andata a casa, ho dormito per 4 ore, sono andata al lavoro per poi tornare ad indossare la tuta ignifuga. Le cose più belle restano sempre i sorrisi scambiati con le persone con cui condividi queste fatiche da una vita e i generi di conforto allungati attraverso i finestrini dai cittadini che, di loro iniziativa, ti portano ristoro». Martina è un’eroina non per caso, anche se tutto vuole che le si dica, tranne questo. E, come lei, sono eroiche le decine e decine di volontari che l’affiancano sul Carso. Martina confida: «Arbitrare ti cambia in tanti modi, è una palestra di vita che ti forma il carattere; essere arbitro entra dentro di te e diventa parte di ciò che tu sei». Sono 1.834 le associate all’Aia e la crescita è esponenziale. Dal 1° luglio, Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, è entrata nell’organico più importante: dirigerà in A e B. Quando andrà in campo, ad applaudirla ci sarà anche l’arbitro Martina Zonta. Ma oggi, tutti gli applausi sono per lei.