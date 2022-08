Lewandowski incontra Kahn e Salihamidzic: pace fatta con il Bayern

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Lunedì la foto scattata all'Allianz Arena, con tutti i trofei conquistati con il Bayern Monaco. Martedì invece il saluto agli ex compagni di squadra e allo staff. Ma non solo questo. Robert Lewandowski ha deciso di concludere la sua visita di 2 giorni in Baviera con un colloquio chiarificatore negli uffici dell'amministratore delegato Oliver Kahn e del direttore sportivo Hasan Salihamidzic. "Va tutto bene. Ho salutato tutti e li ho ringraziati. Non dimenticherò mai quello che ho vissuto qui. Le ultime settimane sono state difficili per tutti, ma non dimenticherò mai il Bayern e ringrazio i tifosi per il loro supporto", ha detto l'attaccante polacco ai microfoni di 'Sky Sports' dopo una lunga serie di dichiarazioni al veleno. "E' stato un momento triste, emozionante e difficile per me", ha aggiunto Lewandowski tornando sull'addio al club bavarese. Nonostante gli "Hala Madrid!" intonati al suo arrivo al centro sportivo del Bayern, Lewandowski ha speso parole di gratitudine anche per i tifosi: "Per me sono sempre stati molto importanti. Vorrei ringraziarli per il loro supporto e per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. I tifosi del Bayern rimarranno nel mio cuore per sempre".